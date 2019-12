Claudia Leitte fala sobre animação para primeiro dia do Festival Virada Salvador

2019 foi um ano bastante agitado para Claudia Leitte, e é nesse mesmo ritmo que a cantora pretende dar as boas-vindas ao Ano Novo. Neste sábado (28), ela sobe ao palco do Festival Virada Salvador prometendo uma apresentação vibrante e cheio de energia. Um pontapé para o que virá nos próximos quatro dias de festa na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.



Apesar de esse ser o primeiro show aberto que a loira faz em Salvador após o nascimento de Bela, de 4 meses, o retorno aos palcos aconteceu apenas dois meses depois do parto, durante a Micareta Salvador, no Wet’n Wild.

Na ocasião, Claudia Leitte apresentou canções inéditas do Bandera Project. O novo trabalho investe pesado na percussão, na coreografia, e até nas letras em inglês e espanhol. A ideia é representar uma nação global que, independente da língua, se empenha em causas comuns como o amor, o bem, a esperança e a construção de um universo melhor para o futuro. “É um projeto sem fronteiras, sem limites, para todos e com identidade”, explicou a cantora em entrevista ao CORREIO na época do lançamento.

(Foto: Reprodução)

Mesmo mirando no globalizado pop latino, ela não deixa de ir atrás do trio elétrico. Para ela, uma síntese do espírito do álbum, que será apresentado na íntegra em 2020. “É uma oportunidade de expor minhas bandeiras, e fazer com que as pessoas se divirtam com otimismo e esperança. Quero que as pessoas se perguntem e encontrem em si mesmas a resposta para “O que te move?””, complementa a artista.

Confira entrevista completa com a loira a seguir:

Como é para você estar mais uma vez no Festival Virada Salvador?

Eu sou muito feliz em poder estar mais uma vez nesse festival. Eu amo esse lugar e poder cantar, dançar e festejar ao lado de tanta gente alegre e que gosta de ver o lado bom da vida assim como eu... é massa! Quero cantar ainda por muitos e muitos anos nesse evento, que já faz parte do coração de todos nós.



Dezembro chegou com mais novidades em sua carreira, como o lançamento da primeira parte do álbum Bandera Move. Em outubro, você já tinha adiantado algo do projeto. Explica um pouco dessa estratégia de lançamento...

Essa primeira parte possui músicas que são a cara do Verão. Perigosinha é a aposta, mas tem tanta música boa que a galera está curtindo. Let’s Go, por exemplo, que canto com Brown, é impossível ouvir e ficar parada. Em 2020 vem mais novidades de Bandera Move, não vejo a hora de poder compartilhar com vocês.



Queria que você fizesse um balanço de 2019 na sua vida, e como essa intenção se soma a tudo que você viveu esse ano.

Esse ano foi muito especial e de novidades. Minha família ficou maior e ainda mais unida com o nascimento da Bela. Eu também lancei a primeira parte do meu álbum “Bandera Move”, que conta com participação de uma galera muito massa. Além disso, fazer minha volta aos palcos justamente em Salvador e com a nova turnê foi sensacional.



De agora até o Carnaval, sua agenda só deve se intensificar. O show no Festival da Virada é o último do ano?

Ainda não será o último não, farei mais alguns shows, como no Rio de Janeiro. Amo muito estar ao lado do público, afinal, é para eles que faço música.



Falando nisso, não posso deixar de fazer a clássica pergunta: prefere passar as festas de fim de ano relaxando com a família ou trabalhando?

Eu sempre estou em família, então as duas são especiais com suas respectivas diferenças. É maravilhoso estar com minha família em casa, assim como ao lado da minha família formada por uma equipe eficiente e fãs maravilhosos.



Por fim, adianta um pouco o que seus fãs podem esperar até o Carnaval! Já tem tema do bloco?

Para o Carnaval só posso contar que estamos preparando algo muito especial. E que também terá música nova. Mais pra frente conto para vocês como será, tá?





Veja programação completa do Festival Virada Salvador



28 de dezembro

Iza

Claudia Leitte

Vintage Culture

Bell Marques

Matheus & Kauan

Saia Rodada

29 de dezembro

Durval Lelys

Paralamas

Anitta

Luan

Simone e Simaria

La Fúria

30 de dezembro

Igor Kannario

Harmonia

Alok

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Psirico

31 de dezembro

Lincoln & Duas Medidas

Dennis DJ

Léo Santana

Ivete Sangalo participação Filhos de Gandhy (Virada)

Jorge & Mateus

Xand Avião

1º de janeiro

Ilê Aiyê

Daniela Mercury

Olodum

Saulo