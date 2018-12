Claudia Leitte grava clipe de Saudade com Olodum e Hungria no Pelô

Claudia Leitte está de volta às raízes. Homenageando o samba-reggae, o axé e o pop, a cantora gravou o clipe de Saudade em Salvador e levou centenas de pessoas ao Largo do Pelourinho, nesta terça-feira (11).

Composta pela musa, junto com Tatau, a nova música é uma parceria da baiana com o rapper Hungria. Além dele, o vídeo - que deve ser lançado em janeiro - tem participação do grupo Olodum e traz muitas referências ao icônico clipe de They Dont Care About Us, de Michael Jackson (MJ), gravado em 1996 pelo Rei do Pop no mesmo local.

Incluindo uma produção digna de cinema, o vídeo foi pensado nos mínimos detalhes: os capacetes dos policiais militares que aparecem no clipe, por exemplo, foram polidos para ficar com a mesma cor dos que estão no vídeo de MJ. Algumas fachadas de casas do Pelô também foram pintadas e a própria artista vestiu um figurino parecido com o que o Rei do Pop usou em seu vídeo.

“Me lembro de assistir o lançamento de Thriller (de MJ) lá na Saúde e morrer de medo. Na minha cabeça, Michael Jackson e Luiz Caldas eram a mesma pessoa (risos). Coisa de criança. Conversei sobre isso com Chico (Kertész, que dirigiu a gravação de Saudade) e a gente começou a falar das minhas referências – dos discos de vinil que eu ouvia, etc. Logo me veio MJ, Sarajane e Luiz Caldas. Daí que a gente decidiu fezer essas releituras”, contou a cantora, ressaltando que algumas cenas também trazem referências à sua própria carreira.

Também nesta terça (11), Claudia se emocionou ao gravar cenas para o clipe no bairro da Saúde, onde ela morou, ainda pequena, na capital baiana. Mas garante que o sentimento não é de nostagia, mas sim de gratidão, principalmente por quem a formou: “Só tenho saudades de gente. Nunca de coisas. Hoje fui na minha casa, que achava que era uma mansão, e é pequenininha. As coisas são muito pequenas, as pessoas são grandes. Sinto falta de minha avó e de pessoas que não posso mais tocar”, revelou. Assista bate-papo completo.

Chico Kertész pontuou que o videoclipe mescla memórias afetivas com o novo. “Traz lembranças de coisas que marcaram a nossa música e a participação de Hungria representa o novo. A própria música fala das memórias, do abadá, da saudade, e a gente construiu um roteiro contando um pouco da história do samba-reggae. É uma forma de exaltar o ritmo e a Bahia”, destaca.

Além de Claudia, Hungria e do percussionista Ubiraci Carvalho, o Bira Jackson - que dançou com Michael Jackson, em 1996- o dançarino mirim David Batedeira, de 9 anos, se destacou na multidão. Baiano de Castelo Branco, ele ficou conhecido após postar um vídeo dançando a música Batedeira, da La Fúria, nas redes sociais. Quase dois anos depois, teve até destaque no clipe de Claudia Leitte. “A parte mais legal foi quando ela dançou igual a mim”, contou David.

Durante as gravações, ele mostrou que, além de requebrar muito, tem personalidade forte. “É ‘Deivid’ e não ‘Daví’”, respondeu, em alto tom, após Chico o chamar de forma errada.

Para o rapper brasiliense Hungria a parceria com Claudia é sinônimo de um sonho. "Vou voltar no Carnaval e estou feliz porque a Bahia é uma terra de energia muito forte, totalmente receptiva. Tenho respeito por vários artistas daqui: a Ivete, a Claudia... Tenho admiração pela história de luta e batalha.Tenho vários amigos daqui, como o Márcio Victor, da Psirico", falou.

Fã de Claudia desde 2009, o administrador recifense Marcelo Brandão, 26, deu a sorte de cruzar com a ídola. “Estava passeando, vi que ia ter a gravação e fiquei. Foi um presente. A acompanho de perto e adorei poder presenciar esse momento. Escutei a música e adorei. Ela está linda como sempre. Adorei que é uma homenagem ao axé e ao Rei do Pop. Ela uniu o melhor dos dois mundos”, opinou.

A auxiliar financeira Bruna Ferreira, 28, também não sabia que a gravação iria acontecer nesta terça (11). “Estava indo para a Fundação Jorge Amado e resolvi ficar. Ela tem uma personalidade e carisma único. Olha no olho mesmo. Achei legal que é uma releitura, mas vai dividir opiniões”, acredita.