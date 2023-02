Claudia Leitte inicia circuito pedindo paz e querendo mais é beijar na boca

Eu quero mais é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente! Assim Claudia Leitte começou a puxar o bloco Largadinho na tarde deste domingo (19).

A cantora começou o show logo após o Camaleão de Bell Marques fazer a curva no Farol da Barra. Com um abadá em tons de rosa choque e roxo, o Largadinho é majoritariamente composto por um público gay. É esse um dos motivos que anima o publicitário Fernando Matos, 28, que sai com Cláudia pelo sétimo Carnaval seguido.

"Amo o repertório de Claudinha. Ela continua sendo uma das melhores puxadoras de Bloco que temos no Carnaval e pra esse ano de retorno tinha que chegar chegando, né?", disse antes de prometer chegar chegando dentro da corda.

Do lado de fora, o ambulante Celso José, 47, vendia a camisa para quem chegou de última hora e cobrava 400 reais pela camisa.

Amor no Largadinho

Rafthon Rodrigues e Rafael Carvalho estão juntos há cinco anos. Em três dessas temporadas de amor, estiveram juntos atrás do Largadinho, com Cláudia Leitte.

Hoje, o plano era diferente. Saíram de casa só para sair na pipoca e acompanhar mais blocos no modelo 0800. Mas na hora H... A vontade de sair com Claudinha bateu mais forte e eles desembolsaram R$300 cada por dois abadás do Largadinho. Agora, vão com a loira "até o Rio Vermelho" se for preciso. Haja pique

