Claudia Leitte lança série de vídeos do show Bandera Tour

(Foto: Rodrigo Scarpa/Brazil News)

Antes da estreia de seu novo álbum, Claudia Leitte inicia uma agenda de lançamentos especial para seus fãs no YouTube. A artista vai disponibilizar parte do show de estreia da Bandera Tour, realizado no final de outubro, na Micareta Salvador. E ao longo das próximas quatro semanas, novos trechos do show entrarão no canal oficial da cantora.

No primeiro vídeo, os internautas conferem a abertura da Bandera Tour – uma megaprodução com luzes, troca de figurinos e efeitos especiais -, onde a cantora surge flutuando no palco antes de emendar, ao vivo, o seu mais novo hit, Bandera.

Para as semanas seguintes, estão programados vídeos de músicas como Taquitá e Carnaval. Trechos do que aconteceu nos bastidores que antecederam ao show também poderão ser exibidos nos vídeos.

CONFIRA O VÍDEO DE ABERTURA: