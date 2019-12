Claudia Leitte posta vídeo do filho Rafael brincando com caçula

A cantora Claudia Leitte compartilhou com os seguidores do Instagram um vídeo fofo do filho Rafael brincando com a caçula Bela, na tarde deste domingo (22). Rafael, de 7 anos, faz carinho na irmã de quatro meses, que dá uma gargalhada. Atrás da câmera, Claudia Leitte pergunta a ele se ele ama a pequena, e o menino responde rapidamente que sim.

Na legenda do vídeo, Claudia falou sobre amor. "Amar não exige esforço. Amar é simples. De graça. Amar é a própria GRAÇA. Amar é pra qualquer um e nada pode nos separar do amor de DEUS. Senhor, acampa teus anjos ao redor da minha família e da família de quem está vendo a minha agora. Em nome de Jesus!", disse a artista.

Antes do vídeo de Bela, Claudia postou uma foto dos outros dois filhos juntos. Davi, de 10 anos, e Rafael. "Deus distribuiu igual. Sim. São 24 horas pra cada um. Usufrua de cada milésimo de segundo com alegria e força! ⏳Passei aqui porque lembrei de dizer a vocês que agora é hora de abraçar seus amores e falar-lhes sobre o que há de melhor em seu coração! Bom domingo, pessoal!", disse na legenda.

Bela nasceu no dia 20 de agosto, em Miami, Estados Unidos. A artista é casada com o empresário Márcio Pedreira há mais de 12 anos.