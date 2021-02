Claudia Leitte será entrevistada de Joca no Segundou dia 15

A cantora Claudia Leitte é a entrevistada de Joca Guanaes no Segundou do dia 15, às 19h, no Instagram do CORREIO. A entrevista integra o projeto CORREIO Folia em Casa, que promove uma série de conteúdos para agitar o Carnaval do folião em casa em tempos de pandemia.



Carnaval do correio



Foi lançado no sábado o CORREIO Folia em Casa, para agitar sua festa mesmo sem precisar ir às ruas neste tempo de pandemia. Até o dia 17, o leitor vai acompanhar no site do jornal e nas redes sociais uma série de conteúdos, incluindo reportagens, podcasts e entrevistas especiais. A apresentação é de Osmar Marrom Martins e Jorge Gauthier. Outra atração é o Baú do Marrom, em que o jornalista vai relembrar momentos marcantes dos antigos carnavais.



Nesta quarta-feira (10), no Instagram do CORREIO, Marrom entrevista Daniela Mercury, às 14h. Na segunda, 15, o papo é com Albertto Pitta, do Cortejo Afro.



Também está sendo preparada uma homenagem a Moraes Moreira, que morreu no ano passado: Os Carnavais de Moraes será ao vivo, no dia 16, nas redes sociais do jornal a partir das 14h. Larissa Luz estará lá, junto com Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Margareth Menezes e outros artistas.