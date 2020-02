Claudia Leitte tem dor de barriga durante Carnaval no Rio

Claudia Leitte teve a agenda cheia neste final de semana e sentiu até dor de barriga durante uma das apresentações.

No bloco Carnaval Square, no Rio de Janeiro, cantando para 120 mil pessoas, a baiana admitiu para o público que não estava passando bem: "Estou com uma dor de barriga que... nem sei. Isso nunca me aconteceu na vida. Mas a presença de vocês me fortalece e me faz continuar. Vamos juntos?", perguntou ao público, depois de ter ido várias vezes ao banheiro.

Claudinha admitiu que estava nervosa: "Como é que posso dizer às crianças do The Voice para ficarem calmas se eu estou toda me tremendo aqui em cima?! Eu sonhei e batalhei muito pra ter esse bloco aqui no Rio". Na véspera, a cantora havia participado do Carnauol, em São Paulo. A temperatura média no Rio era de 35 graus Celsius.