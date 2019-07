Claudia Leitte voltará aos palcos dois meses após dar à luz

Prestes a dar à luz, Claudia Leitte está cheia de planos. O nascimento de sua filha Bela está previsto para agosto, e o retorno da artista aos palcos acontece dois meses depois. Apesar do intervalo curto, Claudia garante que não há correria, e que ela mesmo já vem desacelerando nessa reta final da gravidez.

"Já diminuí muito a agenda e estou à espera de Bela nesse momento. Graças a Deus, todas as minhas gestações foram bem tranquilas, e de Bela também está sendo. Estou mais madura, mais forte ainda", contou ao UOL. Claudia, que já é mãe de Davi, de 10 anos, de Rafael, 6, planejou ter o último filho em um parto normal, mas acabou fazendp cesárea. Agora, para o nascimento de Bela, a cantora diz que espera que o parto aconteça da melhor forma, para mãe e bebê.

É por isso que planeja o retorno em dois meses. "Em outubro, volto para os palcos com minha nova turnê. E já temos muito planejamento rolando para o Carnaval", contou Claudia, ao UOL.

(Foto: Tacio Moreira/ Divulgação)

Na última sexta-feira, a cantora de 39 anos lançou a música Saudade de Você, com um videoclipe em que contracena com o marido e os filhos, celebrando o momento. O clipe de Saudade de Você, feito em parceria com a banda Filhos de Jorge, é um registro dos últimos momentos de Bela na barriga, junto à toda família. A cantora diz que logo que ouviu a música, pensou no marido, Marcio Pedreira.

"Escutei pela primeira vez e me veio um monte de coisas boas à cabeça. Virou roteiro de clipe e agora eu terei um registro lindo desse momento único para sempre", comemorou Claudia. "A canção é linda, fala da saudade de um casal e é cheia de amor. Quando ouvi essa canção, pensei imediatamente em Marcio (risos). Tê-lo no clipe foi imprescindível para que tudo fizesse sentido. Conseguimos vencer qualquer distância com muito amor e parceria. E meus filhos, junto com Bela em minha barriga, enaltecem esse amor, essa união nossa", finaliza.