Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se casam em São Paulo

O casal de atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se casaram em São Paulo neste sábado (8). A cerimônia aconteceu na cobertura do apartamento deles, no bairro do Jardins. Juntos desde 2012, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello já haviam celebrado a união em 2015.

Claudia fugiu do tradicional branco e usou um vestido azul serenity assinado pela badalada estilista Lethicia Bronstein, em parceria com os stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreir. As madrinhas do casamento foram as atrizes Fernanda Souza, Marcella Rica, Paola Oliveira e Mariana Ximenes, e Sofia Raia, filha da noiva com Edson Celulari. Todas usaram vestido cor de rosa assinado pela mesma estilista.

“Essa é uma cerimônia muito íntima, para as pessoas mais próximas e nossas famílias. Já somos casados. Agora vamos oficializar no civil essa união", disse Claudia Raia em entrevista à revista Quem.



(Fotos: Reprodução)