Claudia Raia sofre críticas após responder jornalista com grosseria

A atriz Claudia Raia apareceu em um evento nesta segunda-feira (12) e, durante uma conversa com a imprensa, a famosa deu uma resposta atravessada a um jornalista, sendo duramente criticada posteriormente.

O repórter perguntou se ela já tinha revelado o nome do bebê que está esperando aos 53 anos. Chocada com o questionamento, a artista, então, deu uma resposta com grosseria na frente de todos que estavam no local.

"Já, você não acompanhou? Deu na Ana Maria Braga, só você que não sabe. Jornalista, né amor, tem que saber! O mundo sabe! Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar?", comentou.

O jornalista, visivelmente incomodado com a resposta, pediu desculpas e alegou que não assistiu o programa matinal da Globo, mas a atriz continuou a responder de forma ríspida. Nas redes sociais, diversos seguidores ficaram chocados com a deselegância da famosa.

"Acho que ela saiu de casa e esqueceu a personagem da educação. Que grosseria", escreveu um seguidor. "A fama da segunda gravidez subiu para a cabeça e esqueceu a humildade", opinou outro internauta.