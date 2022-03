Claudia Raia vem a Salvador para apresentar musical no Teatro Castro Alves

A atriz Claudia Raia apresenta o musical Conserto para Dois, ao lado do marido, o também ator Jarbas Homem de Mello, nos dias 6, 7 e 8 de maio, no Teatro Castro Alves, em Salvador.

O musical conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldi (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Separados, os dois embarcam em um cruzeiro para esquecer a desilusão amorosa. Eles só não contavam embarcar no mesmo navio, Sinfonia dos Mares, rumo a Antártida.

Os ingressos custam a partir de R$ 35 e já estão à venda no sympla.com.br e na bilheteria do teatro. A realização é da Fred Soares Produção, com apoio do Ministério do Turismo e Bradesco Seguros.