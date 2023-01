Claudia Rodrigues cancela agenda de compromissos após receber alta médica

A atriz Claudia Rodrigues, de 52 anos, saiu do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na segunda-feira (24), após receber alta médica. Ela já está em casa, em Curitiba, ao lado da namorada, Adriane Bonato.

A equipe da artista divulgou, através de um comunicado, que Claudia cancelou diversos compromissos para focar na saúde, principalmente para conseguir fazer o novo tratamento experimental para tratar as dores que a famosa sente constantemente.

“A Claudinha recebeu alta e já está em casa, em Curitiba, na companhia de sua namorada Adriane Bonato. O Grupo CALONE®️ cuidou de toda logística e cancelou os compromissos da agenda até o final do mês de janeiro, pois a atriz vai passar por um procedimento experimental com uma técnica nova para dores crônicas com causas não identificadas nos exames e pelos especialistas médicos”, diz um trecho do comunicado.

Convivendo com a doença desde os anos 2000, a equipe de Claudia acredita que o experimento vai poder trazer uma boa qualidade de vida, sem tantas idas aos hospitais. Entretanto, vale lembrar que a doença não tem cura e que seria um tratamento alternativo.

"Os familiares, amigos e equipe acreditam que o complemento da medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor, sendo depois do experimento administrado a Cannabis Medicinal como manutenção."