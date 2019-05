Claudia Rodrigues tem piora após morte de Lúcio Mauro e é internada

A atriz Claudia Rodrigues, 47 anos, foi internada novamente por conta de complicações da esclerose múltipla, doença que sofre desde o ano 200. O quadro de saúde da atriz piorou após a morte do humorista Lúcio Mauro, amigo de Cláudia, segundo sua assessoria.

O comunicado diz que Claudia já não estava se sentindo bem e depois que Lúcio morreu "ficou pior, muito abalada", pois a perda "mexeu com o emocional". Com a pressão baixando de maneira recorrente, ela teve dois episódios de desmaio.

A atriz esteve no velório de Lúcio Mauro, no último dia 13. Os dois foram colegas por muitos anos no programa Zorra Total.

Novamente internada, Claudia teve ajuste na medicação e agora está usando um remédio experimental. A atriz está como "cobaia desse novo medicamento que promete revolucionar a esclerose", afirma a nota, sem detalhar qual o remédio.

A esclerose múltipla é uma doença autoimune e afeta o sistema nervoso central. Em 2017, Claudia passou por um tratamento com célula-tronco para fortalecer o sistema imunológico.