Claudia Rodrigues vende imóveis para pagar cirurgia de R$ 26 milhões

A atriz Claudia Rodrigues está vendendo alguns imóveis para conseguir juntar dinheiro e pagar a cirurgia que pode mudar a vida da famosa. Com o valor de R$ 26,6 milhões na cotação atual, a artista deverá ir aos Estados Unidos em breve para realizar o procedimento.

Em conversa à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Claudia explicou que a cirurgia vai melhorar as sequelas da doença degenerativa da esclerose múltipla. A namorada da atriz, Adriane Bonato, também relatou que o procedimento promete ter 80% de melhora nas sequelas.

"Há pessoas que já não andavam mais, usavam scooter... Elas fizeram essa cirurgia e voltaram a andar. (...) O médico descobriu que pessoas com doenças degenerativas têm o canal entre os olhos, acima do nariz, obstruído. Então, não há refrigeração para o cérebro. As células vão morrendo", contou.

Apesar da animação para realizar a cirurgia, o valor ainda é alto para a atriz. Por isso, Claudia iniciou as vendas dos imóveis para conseguir juntar os mais de US$ 5 milhões.

"Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer essa cirurgia. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. E a gente paga isso", finalizou Adriane.