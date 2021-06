Cláudio Prates deixa o Bahia e vai para clube da Arábia Saudita

O Bahia sofreu uma baixa na sua comissão técnica. Auxiliar fixo do clube, Cláudio Prates está de saída do Esquadrão. Ele aceitou o convite e vai ser assistente do baiano Péricles Chamusca, no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Claudinho estava no Bahia desde a temporada 2018. No período, ele chegou a assumir o comando da equipe principal de forma interina e foi treinador do time de aspirantes em dois momentos. Primeiro em 2019 e depois durante o Campeonato Baiano deste ano.

Após o fim do estadual, Claudinho deixou o comando da equipe sub-23 e voltou a ser auxiliar de Dado Cavalcanti no grupo principal. Além do trabalho no dia a dia, o auxiliar participava dos bastidores do clube, sendo peça importante, por exemplo, na contratação de Rodriguinho.

Veja a carta de despedida de Cláudio Prates:

“Quero agradecer ao Bahia, em nome do presidente Guilherme Bellintani, do vice-presidente Vitor Ferraz e do diretor de futebol da época, Diego Cerri, por terem me aberto as portas lá em 2018 e me concedido a chance de trabalhar em um clube gigante. Vesti a camisa tricolor e me dediquei 100%. Foram três anos e meio de entrega e muito aprendizado. O clube hoje se encontra muito estruturado, com uma comissão fixa de excelência, a qual fiz parte com muito orgulho. Saio daqui e, aonde for, estarei sempre vibrando e comemorando o sucesso do Esquadrão de Aço”