Claus comemora triunfo do Bahia: 'Deu para mostrar a cara dos meninos'

O Bahia entrou em campo para enfrentar o Doce Mel com uma equipe completamente diferente, recheada de jogadores do sub-20. Mas os jovens mostraram serviço, e saíram do estádio Waldomiro Borges, em Jequié, com o triunfo por 1x0. O resultado garantiu o Esquadrão na liderança da primeira fase do Baianão - e ainda rebaixou o adversário.

Um dos poucos nomes do profissional presentes na partida foi o goleiro Mateus Claus. Capitão da equipe neste sábado (11), ele destacou a importância do jogo para o elenco mais novo.

"Agradecer a torcida que veio, que compareceu. Há quatro anos, a gente não vinha aqui. Muito feliz. Hoje com time misto, mesclado. Deu para mostrar a cara dos meninos. A gente tinha uma expectativa muito grande para esse jogo. Tivemos pouquíssimos dias para treinar. Graças a Deus, deu tudo certo, já estamos classificados. Agora é pensar na reta final", afirmou Claus, em entrevista à TVE.

Everton foi outro jogador do time principal do Bahia que enfrentou o Doce Mel. O centroavante fez bonito: marcou o gol do triunfo, em chute de fora da área no primeiro tempo. O atacante comemorou o desempenho individual e coletivo na partida.

"Queria parabenizar nossa equipe pelo excelente jogo que a gente fez. Acho que a gente merecia o triunfo o tempo todo. Apesar de deixar cair um pouquinho no segundo tempo, mas a gente mereceu. Fico feliz em ter marcado hoje, e fruto do meu trabalho, que venho fazendo durante a semana. O trabalho dos professores com certeza influenciou. Estou muito feliz em ter marcado hoje", celebrou.

O Bahia volta suas atenções agora para a Copa do Nordeste. O Esquadrão irá enfrentar o Fortaleza na terça-feira (14), às 21h30, na Arena Fonte Nova. O time só fará a última rodada pelo Campeonato Baiano no dia 26, às 16h, contra o Itabuna, fora de casa.