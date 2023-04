Cléber Machado vira meme ao chamar jogador de Jojo Todynho; veja

Cléber Machado virou meme em sua estreia na Record, no último domingo (2). Em um dos lances de Água Santa x Palmeiras, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista, o narrador chamou um dos jogadores em campo de Jojo Todynho - 'invocando' a cantora do hit Que Tiro Foi Esse.

A confusão aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. Cléber, na verdade, estava falando do atacante Júnior Todinho, do Água Santa. Mas acabou trocando o nome, e chamou o atleta de Jojo. A frase divertiu o público, e o vídeo com a gafe logo viralizou nas redes sociais.

"Falta marcada em cima do Jojô Toddynho."



O cara se chama JÚNIOR TODDYNHO.



A instituição Cléber Machado é boa demais.



???? Reprodução/Record pic.twitter.com/BEsnX0cMUI — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) April 2, 2023

Essa foi a primeira transmissão comandada por Cléber Machado na Record. O narrador foi demitido da TV Globo há cerca de 10 dias, após 35 anos de empresa. O Água Santa, aliás, venceu o Palmeiras por 2x1, na Arena Barueri. A volta será no próximo domingo (9), no Allianz Parque, às 16h.