Cliente revoltada joga açaí no rosto de entregador após atraso

Um entregador foi atingido por um pote de açaí arremessado por uma cliente insatisfeita na cidade de Patos, na Paraíba, no último domingo (26). Ellai Guedes publicou nas redes sociais que a mulher se revoltou com o atraso para a entrega do pedido, motivando o ato de fúria.

"Não posso passar por cima das pessoas no trânsito, não tinha só o pedido dela. Para mim, isso é totalmente inadmissível", disse ele em desabafo nas redes sociais.

No post, o jovem conta que trabalha como entregador para ganhar um extra e estava desde o início da noite trabalhando, mesmo em meio à chuva intensa e ao alagamento na cidade. "Ela se achou no direito de jogar açaí na minha cara", desabafou.

Frustado com o que acabara de acontecer, Ellai decidiu encerrar o trabalho e voltar para casa. "Essa é a triste realidade de nós, entregadores. Nós merecemos respeito. As pessoas precisam aprender a ter paciência."

Na declaração, o trabalhador ainda lamenta o fato de ele não ter sido o primeiro e, provavelmente, nem o último. Agora, segundo o jovem, o que ele mais espera é que a "justiça de Deus seja feita". Ellai afirma que não sabe como esse tipo de situação se enquadra, se é danos morais ou agressão.

Mesmo assim, "medidas cabíveis já foram tomadas e com certeza haverá procedimento. Pessoas como essa mulher não merecem nem vão sair impunes após uma situação como essa", escreveu na publicação.