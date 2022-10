Clientes da Caixa relatam instabilidade em aplicativo e site

Clientes da Caixa Econômica Federal relatam, desde o início da manhã, problemas com o aplicativo e o site do banco. Segundo relatos nas redes sociais, não está sendo possível fazer transferências via Pix ou outros tipos de envios de valores ao longo desta segunda-feira (10).



De acordo com os clientes, ao tentarem transferir valores, tem aparecido a seguinte mensagem: “Transação indisponível. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes”.



O site Downdetector, que monitora reclamações de serviços, relata problemas de clientes da Caixa desde as 8h, com pico por volta das 14h, quando ocorreram 195 queixas simultâneas. Por volta das 17h20, o volume de reclamações continuava acima do normal, porém em menor intensidade, com 24 reclamações.



De acordo com a página, a média habitual corresponde a três reclamações por minuto. Do total de queixas registradas hoje, 60% estão relacionadas a dificuldades no Pix, 24% representam problemas no login no site do banco e 16% em outras operações na página.



Em nota, a Caixa negou problemas no Pix, mas confirmou instabilidade no internet banking. Segundo a instituição, o problema está sendo resolvido durante a tarde.



“A Caixa informa que o serviço de Pix no aplicativo Caixa Tem está operando em normalidade nesta segunda-feira. Por meio do internet banking, houve uma breve intermitência no início da tarde para envio de valores. O processo está em normalização para todos os clientes”, informou a assessoria de imprensa do banco.

Ocorrências

Essa não é a primeira vez nas últimas semanas em que clientes enfrentam problemas com aplicativos e sistemas eletrônicos de instituições financeiras. No último dia 29, correntistas relataram instabilidade no Pix em diversos bancos. Na ocasião, o BC informou que os sistemas funcionavam normalmente.



No último dia 5, o aplicativo do Nubank apresentou problemas. No mesmo dia, o banco informou que a ferramenta teve oscilações temporárias provocadas por atualizações de rotina.