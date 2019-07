Clientes e funcionários relatam pânico e correria durante incêndio no Bela Vista

O passeio e o trabalho de quem estava no shopping Bela Vista nesta quinta-feira (25), por volta do meio dia, foi interrompido de forma repentina por um princípio de incêndio no local. Por volta das 11:45h, uma forte fumaça começou a sair da lanchonete Burguer King, localizada no segundo piso do estabelecimento, dentro da Praça de Alimentação. O local precisou ser evacuado e os transeuntes relataram pânico e correria.

A professora Priscila Macedo, 33, estava na Praça de Alimentação na hora que o princípio incêndio começou e conta que, após ser ordenada a evacuação do shopping, houve uma correria. Ela teve que interromper seu almoço e deixou seu prato ainda cheio no local, mas não conseguiu sair rápido do estabelecimento.

“Eu estou com meus dois filhos aqui, sendo com um deles de colo. Além disso, meu marido está com uma lesão na perna e, por isso, está de bengala. Não conseguimos deixar o local rápido. Entretanto, chegou um momento em que meu esposo disse para eu correr com os meninos que ele vinha atrás. Meu filho pequeno entrou em pânico, preocupado com o pai, mas felizmente deu tudo certo”, relata Priscila.

Mesmo após conseguirem deixar o local, a dor de cabeça não passou para Priscila e sua família. Isso porque o carro ainda estava dentro do estacionamento do shopping e eles não puderam deixar o estabelecimento até liberarem o acesso à garagem, que ocorreu por volta das 14:30, quase três horas após o incêndio começar.

O problema também afetou outros clientes que estavam no Bela Vista. A pedagoga Márcia Dantas, 53, precisava ir ao trabalho às 13h e foi almoçar no shopping. Por ter ficado com o carro preso, ela não conseguiu se dirigir ao seu compromisso a tempo. “Agora estou aqui com fome, atrasada, presa e o pior: sem nenhuma informação passada pelo estabelecimento. Nem sei que horas vou poder sair daqui”, lamenta.

(Foto: Eliane Vilela/Leitora/Arquivo CORREIO)

A falta de comunicação foi um problema apontado por outros clientes. Durante as horas que o centro de compras ficou fechado, de acordo com as pessoas que estavam na frente do shopping aguardando alguma informação, em nenhum momento alguém da direção do estabelecimento foi lá prestar algum esclarecimento.

“Ninguém vem aqui dar alguma informação. Tem vários clientes com o carro preso no estacionamento e trabalhadores que não sabem se vão poder retomar ao seu posto, ou até mesmo buscar seus pertences. E quando nós vamos buscar saber algo, o segurança nos dá as costas e não fala nada. Estamos todos no escuro”, afirma o técnico eletromecânico Anderson de Araújo, 35.

“Não consegui buscar minha bolsa”

Como o princípio de incêndio aconteceu de forma abrupta, os clientes e funcionários tiveram que deixar tudo para trás. Uma funcionária, que não quis se identificar, disse que deixou a sua bolsa dentro do estabelecimento e saiu correndo sem saber o que estava acontecendo.

“Quando mandaram evacuar através do sistema de som não informaram o motivo. Eu achava que fosse algum assalto ou algo assim e saí correndo. Não consegui nem voltar para buscar minha bolsa. Só fui entender o que estava acontecendo quando vi a fumaça saindo do segundo piso além do cheiro forte”, relatou.

Na confusão, uma funcionária do restaurante Yan Ping que está grávida passou mal e foi atendida no local (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Reabertura

Após passar cerca de 3 horas fechado, o Bela Vista começou a ser reaberto por volta das 14:50. Inicialmente, apenas o primeiro piso voltou a funcionar e, às 16:10, o segundo - local onde ocorreu o incidente - foi também reaberto. Apenas a Burguer King permaneceu fechada, com lonas na sua entrada bloqueando tanto a entrada quanto a visão de quem estava do lado de fora.

Mesmo após o incêndio ter cessado, os impactos dele continuaram sendo sentidos. A estudante Lara Helena, 20, foi ao Bela Vista para malhar por volta das 17 horas, mais de cinco após o incêndio, e estranhou duas coisas: o cheiro e a pouca movimentação.

“Felizmente minha academia fica um pouco longe da Praça de Alimentação, então lá o odor estava mais suave. Mas o cheiro perto de onde teve o incêndio estava insuportável. Eu também fiquei bem surpresa na academia, que estava bem vazia. Geralmente às 17 horas é lotado e hoje nem precisei ‘revezar’ os aparelhos”, comemora a estudante.

Em nota, o shopping Bela Vista comunicou que o local só foi reaberto após inspeção do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). O órgão orientou os responsáveis pelo estabelecimento, no sentido de estarem autorizados a reabrirem logo após o termino da fumaça e quando a temperatura estivesse mais baixa, para segurança dos funcionários e frequentadores.

Incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA) informou que "o fogo começou na cozinha de um dos restaurantes da praça de alimentação do estabelecimento comercial". A informação foi confirmada pelo Bela Vista, que divulgou que "um funcionário de uma das operações da Praça de Alimentação deixou uma panela com óleo no fogo, que aqueceu e provocou chamas no local" e que "não houve feridos nem maiores danos".

Na hora que as chamas foram percebidas, clientes e funcionários foram retirados imediatamente e as chamas foram controladas, em seguida, por uma equipe de brigadistas do local. Posteriormente, os bombeiros chegaram ao centro de compras. A assessoria do shopping confirmou que a brigada de incêndio do local realizou evacuação do local como medida de segurança.

"O Shopping Bela Vista esclarece que, na manhã desta quinta-feira (25), houve um princípio de incêndio em uma das lanchonetes da Praça de Alimentação. A situação foi rapidamente contida pela Brigada de Incêndio do Shopping, que realizou evacuação do local como medida de segurança. O centro de compras irá reabrir em breve.", diz nota divulgada pela assessoria do shopping.

Essa não é a primeira vez que o local é atingido por um princípio de incêndio. Em março, três viaturas foram enviadas ao local por conta de um caso parecido, e o fogo foi controlado.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.