Clientes foram ameaçados ao tentarem deter agressões contra casal no Carrefour

Os clientes que tentaram deter os seguranças que agrediram o casal na unidade Carrefour, que funciona como Big Bompreço, em Salvador, também foram ameaçados pelos funcionários da empresa. O jovem Jeremias Capistrano, de 19 anos, que sofreu a dor das agressões na pele, disse ao CORREIO que os homens prometeram bater em quem tentasse impedi-los e, em seguida, levou ele e sua companheira para um espaço dentro da loja. A declaração foi dada nesta terça-feira (16).

Jeremias e Jamile foram cercados e agredidos por sete seguranças após uma suspeita de furto de quatro pacotes de leite. Além de terem sidos xingados e agredidos, na garagem da empresa, o casal sofreu ainda mais após ser levado para dentro da loja. “Bateram com barra de ferro nas minhas pernas, me mandaram ficar agachado e abrir as pernas, só para chutar as minhas partes íntimas”, lembrou Jeremias.

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (05). Jeremias ainda contou que o gerente do supermercado não deixou eles serem levados para a delegacia e exigiu que os seguranças “resolvessem o problema ali mesmo”. “Fiquei assustado, com medo de morrer. Achei que eles me levaram para as autoridades, mas preferiram espancar a gente. Até nossos documentos foram levados”, disse.

O medo de represálias impediu o casal de denunciar o caso. Apesar do que sofreram, o jovem afirma querer justiça, não vingança. Ele também está em busca da primeira oportunidade de emprego para conseguir alimentar a família com dignidade. Segundo ele, os pacotes de leites furtados eram para alimentar o filho de um ano.

“Estamos correndo atrás para que ninguém tenha que passar pelo que aconteceu comigo. O terror de não saber se vai sair vivo é duro”, contou Jeremias.

O advogado do jovem, Walisson Pereira, quer que todos os envolvidos sejam presos e que a empresa de seguranças que prestava serviço para o Carrefour e o próprio Carrefour sejam responsabilizados.

A reportagem entrou em contato com o Carrefour para saber o posicionamento da empresa sobre as declarações de Jeremias, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Relembre o caso

O casal que teria furtado quatro pacotes de leite de um supermercado foi humilhado e agredido por seguranças da unidade do Carrefour, que funciona como Big Bompreço. O estabelecimento fica ao lado do Shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso teria acontecido na manhã desta sexta (5).

O momento das agressões foi filmado pelos próprios seguranças, que compartilharam em redes sociais. No vídeo, a pessoa que filma agride a mulher no rosto, que segura uma mochila com os pacotes de leite. Além disso, o homem fica rendido ao chão e recebe tapas também no rosto.

Nas imagens divulgadas, um dos seguranças pergunta à mulher "Por quê você está aqui?", e ela responde que estava "precisando de coisas para a filha", e mostra a mochila. Em seguida, um dos homens dá um tapa em seu rosto. Ela tenta se proteger e o homem pede para que ela retire a mão do rosto. Depois, a outra vítima, que se identifica como Jeremias é mostrado sentado no chão, e passa também por interrogatório, que inclui agressões no rosto.