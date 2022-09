Clientes saem correndo após correria de pessoas: 'Era crossfit'

Um vídeo que mostra susto generalizado entre clientes e uma correria nos arredores de um bar no Recife viralizou nas redes sociais. Isso porque quem estava se divertindo no espaço saiu correndo achando que o tumulto era um arrastão. O caso aconteceu no último sábado (17).

As imagens foram registradas por uma câmera de segurança da Cervejaria Alphaiate, bar em que os clientes saíram correndo. Na gravação é possível observar que uma mulher correu e olhou para trás, no meio da calçada. Outros dois homens passam correndo e, um deles, com cachorro.

O susto começou e os clientes começaram a correr também, outros saíram rapidamente do local. A situação foi ficando assustadora para quem estava no bar que, poucos segundos depois, ficou vazio. Mesas e cadeiras ficaram reviradas no meio da calçada.

E os clientes de um bar da zona sul de Recife que acharam que tava rolando arrastão quando na verdade era a turma do crossfit correndo na rua? pic.twitter.com/TlX6gJjpzb — Bernardo (@BernardoBcabral) September 22, 2022

"Foi muito rápido. As pessoas estavam vindo devagar, aí, quando chegaram perto da nossa mesa, começaram a correr. Eu falei para a minha amiga ligar e segurar a bolsa. Ela se levantou e, nessa hora, alguém gritou que era arrastão. Foi aí que eu me levantei, gritei que era arrastão também e saí correndo. Graças a Deus, nunca fui assaltado, nem passei por algo do tipo, mas você está numa cidade extremamente perigosa e vê três pessoas correndo, vindo na sua direção", disse o médico Amyr Kelner ao G1. "Depois, disseram que era crossfit"

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e houve boatos de que a correria, na verdade, era de um grupo de crossfiteiros que estavam realizando exercícios na região.

O bar divulgou nota afirmando que tudo não passou de um mal-entendido. "Clientes se levantaram com pressa para dentro da casa e o movimento foi seguido por vários outros presentes. Esclarecido que nada ocorria, em pouquíssimos minutos todos os presentes retornaram às suas mesas e seguiram com o atendimento".

A Polícia Militar de Recife, por meio de uma nota, que durante abordagens no local dois adolescentes foram apreendidos com celular com restrição para roubo. "O menor de idade foi então apreendido e encaminhado à delegacia para serem adotadas as medidas cabíveis", disse a PM."Todavia, não temos como confirmar que a ocorrência tenha relação com o vídeo citado", acrescenta.