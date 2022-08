Clientes 'surtam' com oferta de pão em supermercado de Salvador; assista

Uma promoção em um supermercado de Salvador acabou gerando tumulto na quinta-feira (25), durante a inauguração de um estabelecimento novo na capital baiana.

A situação aconteceu no bairro do Cabula. Clientes se espremeram para conseguir pegar um pacote de pão de forma por R$ 2,99, valor bem abaixo do que é vendido, que gira em torno de R$ 7,99 e R$ 11,99. A gravação mostra claramente as pessoas tentando garantir, ao menos, dois sacos do alimento.

Os funcionários, que tinham acabado de colocar os pães na área de amostra, ficaram atordoados com o tumulto que ocorreu em poucos minutos. Vale lembrar que não só o pão ficou caro, mas outros alimentos também tiveram seus aumentos, como o leite, ovos e carne. O vídeo viralizou nas redes sociais da capital baiana nesta sexta-feira (26).

De acordo com a assessoria do supermercado Assaí, o alvoroço ocorreu no dia da abertura do estabelecimento, ontem. “A Companhia informa que trabalha com uma política de valores competitivos com o objetivo de oferecer os melhores preços aos seus(suas) clientes. A oferta exibida no vídeo foi realizada durante a abertura da unidade de Cabula nesta 5a feira, 25/8, e encerrada no mesmo dia”, diz a nota.