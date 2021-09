Clima azedou? Messi se irrita e não cumprimenta técnico do PSG

Lionel Messi não gostou de ser substituído no jogo do Paris Saint-Germain contra o Lyon, neste domingo (19). Em seu terceiro jogo pelo clube - e seu primeiro em casa, no Parc des Princes -, o astro argentino começou como titular, mas foi sacado de campo pelo técnico Mauricio Pochettino e, irritado, mostrou todo seu descontentamento.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o treinador optou por colocar Hakimi no lugar de Messi. Pochettino estendeu a mão para cumprimentar o camisa 30, mas o ex-jogador do Barcelona não aceitou, apenas olhou para o comandante e passou direto.

Messi didn’t shake hands with Pochettino pic.twitter.com/od8JkMfH0X — Drizzy (@messiprimes) September 19, 2021

O argentino passou em branco na partida, que teminou com vitória do PSG, por 2x1, com gols de Neymar e Icardi - Lucas Paquetá descontou. Messi não teve uma atuação de muito brilho e teve seus melhores momentos no primeiro tempo, com um chute para fora e uma cobrança de falta que bateu na trave.

Na etapa final, o craque pouco apareceu e Pochettino optou por substituí-lo. Após a partida, o técnico foi questionado sobre a reação de Messi e minimizou o episódio.

"Todo mundo sabe que temos grandes jogadores. A decisão foi feita para os 11 iniciais, e, depois, pensamos no melhor para cada jogador. São decisões que às vezes ficam bem, às vezes, não. Mas são decisões que precisamos tomar", disse. "Eu perguntei para ele (Messi) como ele estava. Ele disse que tudo bem", completou.