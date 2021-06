Clima de amor para namorados de todos os estilos

1. Viva o minimal

A Foxton é a cara de quem curte o clássico na hora de vestir. Nessa campanha estrelada pela influencer Camila Coutinho e o seu namorado, o administrador de empresas João Paulo Pessoa de Queiroz, dedicada ao Dia dos Namorados, o xadrez aparece como o item perfeito para o guarda-roupa masculino nessa temporada. Os rapazes que adoram uma sobreposição a dica é coordenar as cores das roupas pelas cores presentes no padrão. O look vestido pelo João pode ser encontrado no e-commerce da marca (foxtonbrasil.com.br).

2. Companheira

Uma bolsa clássica para usar com qualquer look. Como resistir? Essa preta garimpada na loja virtual da Zara (zara.com/br/) tem alça dourada e faz bonito com aquele vestido para a noite, o visu de trabalho ou camiseta mais jeans. Presente certeiro para as apaixonadas por bags. Preço: R$ 159.

3. Sem dúvida

Confortável, versátil e elegante. O vestido é aquela peça única que facilita a vida. O modelito rosa antigo em malha da Riachuelo (riachuelo.com.br) é um curinga. A modelagem valoriza a silhueta e mudando os acessórios ele se reinventa. Ainda por cima, é super amigo do bolso. Preço: R$ 75,90.

4. Urbano

Uma jaqueta jeans é a terceira peça ideal. Vai bem com qualquer look, desde a bermuda com camiseta e até dando casualidade a um visu de alfaiataria. O modelo da Youcom (youcom.com) tem a vantagem de ser oversized, dando bastante conforto. Preço: R$ 79,90.

5. Realce

Uma peça de brilho é ideal para a namorada que gosta de ousar. Esse top metalizado da loja virtual Agora é meu (agoraemeu.com.br) acaba sendo um curinga nas muitas produções e também base perfeita para mandar ver nas composições. Preço: R$ 39.

6. Pesadão

O coturno nunca sai de moda. É aquela peça atemporal que acrescenta um toque mais urbano para o visual masculino. Não tem erro ao usar com uma bermuda , ou a calça de barra dobrada. Esse preto garimpado na C&A (cea.com.br) tem design clássico. Preço: 179,99

7. Muito mais!

A essência da Farm é a estamparia. Eles abusam com muita propriedade do maximalismo tropical e da inspiração no artesanato brasileiro. Por isso, fica fácil agradar quem ama todo esse universo com um item deles. Nessa campanha do Dia dos Namorados, a marca carioca deixa claro para o público que atos de amor são carbono neutro, assim como as suas peças. A marca lançou recentemente seu aplicativo de compras para smartphones, facilitando ainda mais o garimpo dos namorados.

8. De efeito

Uma bota é um presente cheio de informação de moda e casa bem com a temporada Outono/Inverno. Se for vermelha, melhor ainda, agrada em cheio as mulheres que não dispensam uma peça de efeito no armário. Esta da foto vende no site ArmazémK Shop (armazemk.com.br). Preço: R$ 99,90.

9. Sem mesmice

Estamparia bem pensada é uma ótima ferramenta fashion para tirar o look do conceito básico. O namorado que curte uma boa mistura de prints ou montar aquele conjuntinho com bastante cor, vai se destacar com essa camisa tropical da La Vibora (lavibora.com.br). Preço: R$ 129,90.

10. Nada neutro

Nem somente de sapatos neutros, oscilando entre o preto e o marrom, vive o guarda-roupa masculino. Rapazes lacrativos vão fazer bonito com o calçado, nada básico, à venda no e-commerce da Dafiti (dafiti.com.br). Se seu companheiro é fashionista, ele vai amar. Preço: R$ 289,90.