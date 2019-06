Clima de São João: confira quatro forrós para curtir no fim de semana

O São João está chegando e a cidade já respira o clima junino. As casa de show já começam a reservar suas noites para boas atrações do forró e sertanejo. Por isso, o CORREIO selecionou quatro atrações para curtir o fim de semana. As apresentações vão do Pelourinho até Lauro de Freitas

1. Forrózinho do Bailinho

A banda Bailinho de Quinta faz seu forró (Foto: Divulgação)

O pelourinho já está em clima junino. Nesse sábado (15), o grupo Bailinho de Quinta muda as marchinhas carnavalescas por um repertório cheio de clássicos do forró no Largo Tereza Batista, a partir das 20h. A festa conta com as participações especiais da banda Adão Negro e da cantora Alinne Rosa.

Ingresso: R$50 | R$25

2. Arraiá do Armazém

Seu Maxixe é um dos convidados para fazer show no Arraiá do Armazém (Foto: Divulgação)

As bandas Kart Love, Tico, Seu Maxixe e o cantor Norberto Curvelo animam o Arraiá do Armazém, nesta sexta (14), no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, a partir das 21h. Além de muita música, bebida e comida típica, a noite conta com transmissão do jogo da seleção Brasileira na Copa América.

Ingresso: de R$ 30 a R$ 140

3. São João do Mudei

Magary Lord, Ricardo Chaves, Jonga Cunha e Ramon Cruz formam a Mudei de Nome (Foro: Divulgação)

Com a pegada do Axé, o grupo baiano Mudei de Nome comanda a festa São João do Mudei, na casa RV Lounge, nesta sexta (14) a partir das 21h. Formado por Ricardo Chaves, Andrezão Simões, Jonga Cunha, Magary Lord e Ramon Cruz, o grupo não dispensa canções de artistas do forró raiz, como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Elba Ramalho e Flávio José, mas também traz músicas autorais, como Mudei de Nome, Oba, Inventando Moda e Chamego Bom.

Ingresso: R$ 70 | R$ 35

4. Forró com Zelito Miranda

O forró raiz de Zelito Miranda anima casa de show em Armação (Foto: Divulgação)

O cantor e compositor Zelito Miranda leva para o clube 2004 nesta sexta (14), a partir das 19h30, mais um show repleto de sucessos do São João. Conhecido como Rei do Forró Temperado, Zelito acumula mais de 25 cd´s na carreira e mostra no repertório de hoje canções do seu trabalho Forró do Porreta.

Ingresso: R$ 20