Clima de São João nos shoppings da cidade

Quer entrar no clima de São João? Nos principais shoppings da cidade o esquente da festa já começou com todas aquelas coisas que a gente ama: decoração junina, barraquinhas de comidas típicas, forró, quadrilha e muita diversão para a garotada, até o final do Mês.

No Shopping Center Lapa, o Arraiá Saudade D’Ocê ocupa a Praça de Eventos, até o dia 21 de junho, com atividades como os Bailinhos de São João Kids, diariamente, das 14h às 16h, e o Concurso de Forró, no dia 18. Nesta segunda (6), a atração é o cantor Mateus Moraes, que comanda o arrasta-pé das 15h às 17h.



No Shopping da Bahia, a farra se concentra na Praça Newton Rique no 2º piso, que será palco de apresentações de quadrilhas, bandas e trio de forrozeiros até o dia 3 de julho. Por lá também a acontece a transmissão ao vivo do programa Pipoco, da Salvador FM, nos dias 7, 8, 9, 14,15 e 17, das 17h às 19h. Entre os artistas convidados para o programa estão Theuzinho, Pra Casar e Kart Love.

E a criançada não fica de fora dos festejos, o SDB Kids preparou uma programação exclusiva para os pequenos com apresentações do Grupo Stripulia às sextas-feiras e sábados, às 16h, e aos domingos em dois horários: 15h e 17h. Nos sábados, às 15h, a animação fica a cargo da quadrilha itinerante com Kika Tochetto.

No Shopping Barra, o Rancho do Barra está instalado na Praça Central Euvaldo Luz, até o dia 26 de junho, com uma decoração caprichada, com direito a cactos, bandeirolas, flores, espaços instagramáveis. “A ideia é transportar esse clima de interior para dentro do shopping, com todo o charme e aconchego que o Barra sabe proporcionar. Teremos entretenimento, culinária típica, música nordestina, em um cenário belíssimo que nos remete a um rancho, cheio de cores e aromas que, certamente, irão acessar as nossas memórias afetivas”, garante Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

Para a garotada, a diversão também está garantida. Os pequenos poderão se esbaldar com as atrações infantis, como o touro mecânico e até mesmo uma mini roda gigante. Para utilizar esses dois brinquedos, o valor de 1 ingresso é de R$ 15 e de dois ingressos, R$25. Tanto o touro como a roda gigante são indicados para crianças com idade a partir de 3 anos ou que estejam acompanhadas com seus responsáveis. O funcionamento será de segunda a sábado, das 9h às 22h; e aos domingos, das 12h às 20h.