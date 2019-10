Climão de Despedida: Letrux encerra turnê no Pelourinho

Há um ano, durante uma performance de tirar o fôlego no Pelourinho, a cantora carioca Letícia Novaes, 37 anos, ou simplesmente Letrux, anunciou em uma de suas famosas letras: “Bota na tua cabeça que isso aqui vai render”. E, de fato, a artista não “passou batida na festinha”, fazendo o público dançar até suar. Agora, em clima de despedida, a cantora volta ao Pelourinho para encerrar a dançante turnê Letrux em Noite de Climão.

A apresentação acontece amanhã, no Largo Tereza Batista, e marca o último show da turnê que rodou pelo Brasil por mais de dois anos. A decisão de encerrar esse ciclo em Salvador foi “espiritual”, diz Letrux. “Tenho uma relação muito forte com Salvador, mas não escolhi, o destino escolheu. Foi sem querer, só que querendo (risos). O destino foi meu amigo e aconteceu. Que força, né?”, comemora a cantora.

O repertório inclui todas as músicas de seu disco de estreia, releituras de Madonna, Elba Ramalho e “umas gracinhas novas que foram surgindo”. “Nosso disco é curto, então se a gente fizer um show só com onze músicas, a pessoa vai dizer: ‘É o quê?!’”, gargalha Letrux. “Acho legal brincar com músicas que povoaram nossa infância, juventude, fazer uma loucurinha”, completa a cantora que é formada em teatro, fez stand up comedy e aprendeu “a rebolar, lidar com improviso”.

Letrux se despede da turnê que rodou por mais de dois anos pelo Brasil (Divulgação)

Inicialmente, a ideia de Letrux era curtir uma praia no dia seguinte ao show, mas por conta “da situação louca” que o Nordeste está enfrentando, com o vazamento de óleo, a artista precisou mudar os planos. Calhou de concretizar outro desejo: no domingo, Letrux vai gravar o clipe da música 5 Years Old, em Salvador, com direção de Mariana Falcão. “Ela é de Salvador e tem um trabalho incrível que eu conheci no Instagram. Vamos lançar o clipe no finalzinho do ano. Vai ser muito especial”, adianta.

Enquanto a cidade não se reconhece na tela, sábado (26) é a última chance de ver de perto o show que carinhosamente ganhou o nome de Letrux em Climão de Despedida. Mas nada de tristeza, pede Letrux, que preza e “tem tesão em fazer coisa nova”.

“É importante chegar a um ponto final, mas o Climão se instaurou, é uma vibe. Mas é bom olhar pra frente e deixar as ideias chegarem. Momento de adeus, mas com beleza, sem sofrimento. Sou muito grata a todas as pessoas que espalharam o Climão”, agradece.

Serviço

O quê: Letrux em Climão de Despedida

Quando: Sábado (26), às 20h

Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)

Ingresso: R$ 80 | R$ 40. Vendas: no local e no Sympla. Clube Correio (20%)