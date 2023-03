Clínica psiquiátrica realiza evento gratuito em alusão ao mês de atenção ao Transtorno Bipolar

A clínica Holiste Psiquiatria, realizará nesta quarta-feira (22), uma palestra gratuita sobre “Depressão Bipolar" e "A família no tratamento do Transtorno Bipolar”, no Auditório da sua sede, em Pituaçu, às 19h30. O evento faz alusão ao mês de atenção ao Transtorno Bipolar, celebrado no dia 30 de março.

A primeira palestra tem o objetivo de explicar os detalhes e sintomas do transtorno bipolar. Já a segunda, tratará da participação da família no processo de adoecimento e recuperação do paciente. Ao final das palestras, o público ainda poderá fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o tema e os tratamentos.

Para participar, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site holiste.com.br. As vagas são limitadas. A data escolhida como dia de atenção ao tema - 30 de março - é em homenagem ao pintor holandês Vincent Van Gogh, que sofria com o transtorno e fazia aniversário na mesma data.

Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), a bipolaridade afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro, apesar de ainda ser um tabu em muitas famílias e no mercado de trabalho.

SERVIÇO:

Encontros Holiste

Tema: Mês de Atenção ao Transtorno Bipolar

Quando: 22 de março (quarta-feira) às 19h30

Onde: Auditório da Holiste Pituaçu - R. Marquês de Queluz, 323 – Pituaçu

Inscrição: https://holiste.com.br/encontros-holiste/