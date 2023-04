Clipe com versão de Caetano Veloso para canção 'The man I love' é lançado

Estreou neste sábado (29), no canal de Caetano Veloso do YouTube, um clipe em homenagem à coreógrafa alemã Pina Bausch com trilha sonora de “The Man I Love”, canção gravada pelo artista baiano em 2004, no álbum “A Foreign Sound”, composta pelos norte-americanos George Gershwin e Ira Gershwin em 1924. O filme tem direção de Olga – dupla formada pelos diretores Felipe Lion e Lucas René – e é protagonizado por Antonio Miano.



“Eu tive contato com Pina diretamente aqui no Brasil. Fui apresentado a ela pela Monique Gardenberg quando teve uma apresentação em que ela estava envolvida. Era uma mulher muito querida e eu adorava os espetáculos dela”, declarou o santo-amarense sobre a coreógrafa (1940 – 2009), fundadora da companhia de dança Tanztheater Wuppertal.

No clipe, que tem uma praia como cenário, Maino encena a coreografia criada por Pina para o espetáculo Nelken (Carnations), de 1982.

