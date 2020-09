Clipe da nova canção de Anitta, Me Gusta, foi gravado em Salvador

Me Gusta, o esperado single de Anitta com participação de Cardi B e Myke Towers, será finalmente conhecido hoje. O clipe, que estará no YouTube da cantora, foi gravado em Salvador, em fevereiro deste ano, no Pelourinho. Apostando na diversidade, a cantora convidou mulheres gordas e drags para participar. “Será um grande desfile de moda fora dos padrões. Anitta queria mulheres trans, gordas, negras para falar de representatividade, fugir dos padrões que costumamos ver numa passarela”, disse Léo Kret ao jornal Extra.

Além de Rafa e Chibatinha, assinam a produção Ryan Tedder; Andres Torres, Mauricio Rengif e Gale. "Anitta é a artista pop que está marcando a nossa geração. Levando para outro patamar a música brasileira, voando alto. Me senti muito honrado com esse convite. Ela tem muito cuidado com o trabalho dela e tá sempre buscando puxar a música do Brasil para mostrar pro mundo e escolher pessoas que são referências no estilo que ela quer mostrar", afirma Rafa Dias.

O produtor lembra de quando teve o primeiro contato com Tedder, por troca de mensagens: "Recebi um whatsapp dele e senti 'de cara' o que seria trabalhar com ele. Anitta é visionária e queria desde o início ver o pagodão na música latina. Tem reggaeton com pagodão e arrocha. É muito inesperado, uma música 'mundo' demais", diz Rafa.