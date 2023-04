Clipe de Michael Jackson com Olodum supera 1 bilhão de plays no Youtube

They Don't Care About Us, clipe gravado por Michael Jackson no Brasil, superou 1 bilhão de visualizações no YouTube. O vídeo foi feito em 1995, no Pelourinho, em Salvador, e no Morro de Santa Marta, no Rio, com direção de Spike Lee.

Veja:

Este é o segundo clipe de Michael a entrar no "clube do bilhão" do Youtube, após Billie Jean, que tem cerca de 1,3 bilhão de plays. Atualmente, há cerca de 300 vídeos de música em todo o mundo com mais de 1 bilhão de views no site.

Três deles são de artistas brasileiros:

MC Fioti - Bum Bum Tam Tam (KondZilla) - 1,7 bilhão

MC Kevinho - Olha a Explosão (KondZilla) - 1,2 bilhão

Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego - 1,1 bilhão

Veja também os 10 vídeos mais vistos da história do YouTube no mundo até hoje:

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee - 8,1 bilhões

Ed Sheeran - Shape of You - 5,9 bilhões

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth - 5,8 bilhões

Mark Ronson - "ptown Funk ft. Bruno Mars - 4,8bilhões

PSY - Gangnam style - 4,7 bilhões

El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks - 4,3 bilhões

Crazy Frog - Axel F - 3,8 bilhões

Maroon 5 - Sugar - 3,8 bilhões

Katy Perry - Roar - 3,7 bilhões

OneRepublic - Counting Stars - 3,7 bilhões