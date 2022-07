Clube alemão inova e coloca câmera em seus jogadores durante partida

Já imaginou como seria acompanhar uma partida de futebol através de um ângulo visto apenas nos videogames? O Colônia, clube da 1ª divisão da Alemanha, inovou e colocou câmeras em dois jogadores que atuaram em um amistoso de pré-temporada contra o Milan, da Itália. A partida, que aconteceu no sábado (16), terminou 2 a 1 para os italianos e o Colônia publicou os melhores momentos das filmagens nas redes sociais (veja o vídeo no fim do texto).

As imagens mostram a movimentação dos atletas nas arrancadas, divididas e nas cobranças de escanteio. E foi justamente em um escanteio que a câmera colocada no uniforme do atacante Tim Lemperle flagrou o gol do Colônia marcado por Florian Dietz. O outro jogador que teve uma câmera acoplada durante a partida foi o zagueiro Timo Hübers.

Através das imagens de Hübers é possível acompanhar o belo gol de cobertura, marcado por Giroud, do Milan. O zagueiro deu uma entrevista para o portal Goalzz após o jogo e comentou sobre a experiência de jogar com uma câmera no uniforme. “Levou um pouco de tempo para eu me habituar com a câmera, ficou um pouco quente embaixo do uniforme. Não me trouxe restrições, mas você podia perceber que eu estava usando”, comentou.

Os outros atletas do Colônia não estavam com câmeras, mas usavam microfones nos uniformes que captavam o som ambiente da partida.

Entretanto, essa tecnologia ainda não foi utilizada em uma transmissão de larga escala, já que as imagens de dentro do campo só ficaram disponíveis para alguns espectadores que acompanharam o jogo. Ainda não há uma perspectiva de ver transmissões dessa forma já que, atualmente, a Fifa proíbe esse tipo de tecnologia em transmissões de jogos oficiais.

Veja os melhores momentos da partida através das câmeras nos uniformes