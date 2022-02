Clube brasileiro fecha patrocínio com site de garotas de programa

Os patrocínios são fundamentais para qualquer clube de futebol. Afinal, é com esse dinheiro que os times conseguem fortalecer seus elencos, bancar despesas e sobreviver no esporte. Mas uma equipe inovou e está chamando a atenção com uma de suas empresas apoiadoras: o Hercílio Luz.

Líder do Campeonato Catarinense, o Leão fechou com o site Fatal Model, a maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil. Criada em 2016, a empresa tem cerca de 20 mil anúncios ativos, e 20 milhões de acessos mensais.

Segundo o site oficial, a Fatal tem a missão de “empoderar profissionais do mercado adulto, rompendo tabus sobre a profissão e atuando como um facilitador no contato com clientes através da tecnologia”. A marca da empresa aparece nas costas da camisa do Hercílio Luz, que é da cidade de Tubarão.

O acerto causou a reação de torcedores nas redes sociais, tanto de elogios quanto de críticas. "É apenas um patrocínio. Usa os serviços quem quiser, clube só está expondo a marca, não está obrigando ninguém a acessar o site. Só expõe quem quiser", escreveu um internauta. "Meu Deus... acabou o mundo", postou outro, em reprovação.