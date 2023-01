Clube CORREIO dá desconto de até 55% no Festival de Verão

O Festival de Verão acontece nos dias 28 e 29 de janeiro e os assinantes Clube CORREIO terão desconto de até 55% nos ingressos. É a chance de aproveitar para ver, com ingresso mais barato, shows como Gilberto Gil com Caetano Veloso; Xamã com Gilsons e Ivete com Luedji Luna.

Para usar o desconto, o assinante deve pedir um código na Central de Atendimento, pelos números (71) 3480-9140 ou (71) 8951-3000 (WhatsApp). Os descontos são para o titular e um dependente. Mas, atenção: os dois códigos, para titular e dependente, precisam ser solicitados apenas pelo titular, em um único atendimento. Não será possível solicitar posteriormente o segundo código.

O código deve ser incluído no site de venda de ingressos Sympla e os códigos devem ser incluídos no campo "CUPOM". Cada código vale para a compra de um ingresso de sábado e um de domingo, podendo dessa forma ser utilizado duas vezes, sendo uma vez para cada dia. O desconto sobre o valor da inteira na pista é de 55% e, no camarote, 15% sobre a inteira. Assim na pista, o preço cai de R$ 180 para R$ 81. No camarote, o preço é reduzido de R$ 380 para R$ 323. Os valores não incluem as taxas de conveniência cobradas pelo Sympla.

Atrações

Dia 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna; Gilberto Gil convida Caetano Veloso; Criolo convida Ney Matogrosso; Orochi convida Djonga; Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá; Ferrugem convida Xande de Pilares; Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz;Filipe Ret convida Caio Luccas

Dia 29/01

Xamã convida Gilsons; Jão convida Pitty; Ludmilla convida Glória Groove; Saulo convida Marina Sena; Luisa Sonza convida Alcione; Baiana System convida Olodum; Léo Santana; Bell Marques