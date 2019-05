Clube CORREIO dá desconto em festas de forró; saiba quais

A pouco mais de um mês do São João, a cidade já se prepara para uma das festas mais tradicionais do Nordeste. O forró reina absoluto nos eventos que antecipam o clima da época. Confira três opções para este fim de semana, todas com descontos de 50% com o Clube CORREIO.

Arraiá das Antigas Em clima de São João, com direito a comidas típicas e bandeirola, a primeira edição do Arraiá das Antigas reúne Calcinha Preta, Limão com Mel, Estakazero e Caviar com Rapadura. O evento acontece amanhã, às 20h, no Armazém Hall, em Lauro de Freitas. Ingresso: R$ 120 | R$ 60 (pista), R$ 170 (camarote all inclusive). Vendas: Ticketmix, Line Bilheteria e Pida. Clube CORREIO (50% de desconto).

Baile Junino Tradicional grupo de forró, com mais de 60 anos de história, o Trio Nordestino é atração de destaque da festa que acontece hoje, às 21h, no Coliseu do Forró, no Rio Vermelho. A banda Zefa di Zeca e o grupo de dança Cabru- eira completam a programação. Ingresso: R$ 40 (masculino) e R$ 30 (feminino). Clube CORREIO (50% de desconto).

Forrozinho A festa Forrozinho que Fala, né? acontece ao som das bandas Tio Barnabé e Colher de Pau, amanhã, às 22h, no Coliseu do Forró. Enquanto a Tio Barnabé come- mora 15 anos de carreira com nova formação, a Colher de Pau apresenta sua nova vocalista: a pernambucana Samara Souto, ex-The Voice Brasil. Ingresso: R$ 50 (masculino) e R$ 40 (feminino). Clube CORREIO (50% de desconto).