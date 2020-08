Clube CORREIO dá descontos de 30% no Cine Drive-In Bahia

Os assinantes do Clube CORREIO têm desconto de 30% no valor da entrada do Cine Drive-In Bahia, que está funcionando desde a última terça-feira (4), no estacionamento do Shopping da Bahia. Os descontos valem tanto para os filmes quanto para as apresentações artísticas. A programção desta quinta (6) traz a comédia Crô em Família, protagonizado por Marcelo Serrado e com direção de Cininha de Paula.

Iniciativa da Oquei Entretenimento em parceria com a D' Light e People, o drive-in segue os protocolos e recomendações de segurança e higienização para negócios do tipo, como o máximo de quatro pessoas por carro. O sistema de som dos filmes é realizado via frequência de rádio.

Ao chegarem ao local, todos os passageiros terão sua temperatura aferida. As vagas do estacionamento serão reservadas por ordem de chegada e serão utilizadas de maneira intercalada para manter 2m de distância entre cada carro. Os veículos ficarão estacionados de frente para a tela e os ingressos serão vendidos 100% online.

O Cine Drive-In Bahia é o segundo empreendimento do tipo inaugurado em Salvador. Na semana passada começou a funcionar o Drive-In Big Bompreço, no estacionamento do Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Programação

Quinta (6) - Crô em Família (18h45)

Sexta (7) - Hellboy (18h30) e Carcereiros (21h15)

Sábado (8) - Show Axezin no Drive-In com o cantor Alexandre Peixe (17h)

Domingo (9) : Dia dos Pais com Tio Paulinho (15h30)

Ingressos: Para os filmes: R$ 77 e R$ 54 (Clube CORREIO), quarta e quinta; e R$ 88 e R$ 62 (Clube CORREIO), sexta a domingo; para o show: R$ 220 e R$ 155 (Clube CORREIO); e para o espetáculo infantil: R$ 110 e R$ 77 (Clube CORREIO). Os ingressos estão à venda no site do Sympla https://site.bileto.sympla.com.br/bigdrivein/. (É preciso apresentar o Clube Correio na entrada do evento.