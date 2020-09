Clube da 1ª divisão da Itália, Genoa anuncia 14 casos de covid-19

O Genoa, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano, revelou nesta segunda-feira (28) que registrou 14 casos positivos de coronavírus. Os infectados estão entre jogadores e integrantes da comissão técnica, mas os nomes não foram revelados. O Napoli, que goleou a equipe de Gênova, no último domingo (27), por 6x0, irá testar seus atletas.

Segundo o Genoa, todos os procedimentos do protocolo de segurança adotado estão sendo tomados. Entre os 14 casos, dois já eram conhecidos: o goleiro Mattia Perin, que testou positivo no último sábado (26), e o meia Lasse Schone, que teve resultado foi conhecido na manhã do jogo contra o Napoli.

Nesta segunda-feira (27), o clube de Gênova encontrou mais 12 casos, entre jogadores e funcionários. De acordo com a imprensa italiana, oito atletas estão entre os contaminados. O jornal Gazzetta dello Sport afirma que o surto na equipe pode pode afetar a realização da partida contra o Torino, marcada para o próximo sábado (3).

Com três pontos somados em dois jogos, o Genoa ocupa a 11ª posição do Campeonato Italiano. O atual líder é o Napoli, com seis pontos.