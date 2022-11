Clube da 7ª divisão da Inglaterra quer Haaland durante a Copa

O atacante Erling Haaland foi anunciado pelo Manchester City no início da temporada e, desde então, ele vem acumulando números incríveis em sua estreia na Premier League. Já são 23 gols marcados em 18 jogos sob o comando de Pep Guardiola. Com o incrível rendimento, o jogador recebeu uma oferta, no mínimo, inusitada.

O Ashton United, time que disputa a 7ª divisão do futebol inglês, fez uma oferta para contratar o craque por empréstimo. Sim, é verdade. A ideia seria contar com Haaland por 28 dias, durante a Copa do Mundo. Isso porque a Noruega, seleção que o astro defende, não se classificou para a competição.

Em nota oficial, o clube do Norte da Inglaterra confirmou a proposta de empréstimo, mas disse que ainda não teve resposta do City. A equipe de Manchester só volta a campo no dia 22 de dezembro, contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

“Com os atuais campeões da Premier League fora de ação até o final de dezembro devido à Copa do Mundo da FIFA de 2022, os Robins entraram em contato com nossos vizinhos no Etihad para manter a forma física de Haaland com ele não envolvido no Catar”, diz o comunicado.

O treinador do Ashton United, Michael Clegg, ainda defendeu que seria interessante para Haaland ficar ativo durante a pausa da Premier League.

"O City não está jogando e queremos ajudar mantendo Erling em forma. Faz mais sentido do que ele jogar golfe por seis semanas. Achamos que ele será uma ótima opção para nós e se encaixaria muito bem na dinâmica do nosso elenco", afirmou.

Vale lembrar que o Manchester City desembolsou 60 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões na época) para tirar Haaland do Borussia Dortmund. O contrato do atacante de 22 anos vai até 2027.