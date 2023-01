Clube do pão: padaria no Horto cria um clube de assinatura de pães artesanais

Quentinho, na hora e quando quiser, entregue na porta de casa sem nem precisar pedir. Para quem não abre mão do pão nosso de cada dia, uma padaria artesanal localizada no Horto Florestal, em Salvador, acaba de lançar um clube de assinatura de pães de fermentação natural. A D’Pepo Padoca Artesanal (@dpepopadoca) chegou com a novidade que, inicialmente, vai atender aos clientes do bairro até que o serviço de entrega possa alcançar outras localidades.

“O Clube do Pão nasceu quando a gente começou a observar que se tinha uma demanda de área de entrega muito forte. Por enquanto, começamos com o bairro do Horto que é onde estamos localizados, temos um acesso mais fácil e onde estão concentrados a maioria dos nossos clientes. Porém, já temos uma projeção para atingir outros bairros”, pontua o chef Peu Mesquita, que está à frente do negócio com os sócios Karine Queiroz e Max Heindl.

As assinaturas custam a partir de R$ 89 a R$ 109, onde o cliente escolhe o tipo de pão: brioche, calabresa, foccacia, babka ou pão e bolo. As estregas começaram recentemente. Cada participante escolhe quatro dias do mês onde ele vai receber os produtos.

“O clube surge justamente para atender essa necessidade que as pessoas têm e gostam de ter um pão fresco todo dia, além de acompanhar as novidades da Padoca. Ali vai sempre um produto diferente, um mimo”.

O preferido do clube é a babka. “É um pão de brioche recheado com maçã e canela, onde ele fica 48 horas fermentando. Isso dá uma estrutura, acidez, uma casca bonita. O pão é um elemento central, antigo na gastronomia e isso reflete muito na cozinha. Tentamos sempre aperfeiçoar esse produto. Minha relação com o pão vem da presença dele, no nosso cotidiano”.

(Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

A Padoca iniciou as operações em março desse ano e chega a produzir, ao todo, mais de 1 mil pães por mês, além de sanduíches, bolos e doces. Até o início de 2023, a expectativa é que o clube alcance a adesão de 100 novos clientes e represente, em média, 15% do faturamento da Padoca, como projeta Peu Mesquita. Em breve, a padaria vai lançar o serviço de delivery por aplicativo.

“A ideia é que nossos clientes possam sentir e conhecer o temos de novo e clássicos da casa toda semana. Queremos diversificar cada vez mais os nossos produtos de entrega e de serviço, de produção e, realmente, sempre mantendo a qualidade, prezando por um bom atendimento e com um diferencial”, complementa o chef.

Fidelidade

Para o analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA), André Reis, a inovação de criar um clube voltado para o pão gera uma permanência do consumidor e faz com que haja aí uma frequência de consumo daquele determinado produto, sem contar com a fidelização à marca e o estímulo para que esse cliente esteja sempre disposto a experimentar as novidades.

“Quando você tem uma assinatura, esse pão vai chegar lá. É uma forma também de ter o cliente por perto consumindo. E o público, com certeza, está em busca de alternativas de comodidade na oferta de serviços que facilitem a vida. Por isso que existe tanta diversidade de pão hoje ou de outros produtos relacionados a ele”.

As empresas estão inovando bastante e é fundamental oferecer ao consumidor esse diferencial e sentimento de pertencimento àquele grupo seleto. “Sem dúvida, é uma estratégia muito interessante, ao fazer com que o consumidor sinta a necessidade de consumir além somente do essencial”, acrescenta o especialista.