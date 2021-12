Clube italiano acusa Douglas de abandonar equipe sem autorização

Sucesso nas redes sociais durante a Olimpíada de Tóquio, Douglas Souza se envolveu em uma polêmica. O jogador de vôlei publicou nesta quinta-feira (9) que estava voltando ao Brasil, após uma temporada de três meses atuando pelo Tonno Callipo Volley, da Itália. Só que o clube negou ter dado permissão para o atleta.

Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, o time criticou a postura do ponteiro, e afirmou que Douglas retornou para o país sem autorização ou justificativa. Também informou que tomará medidas cabíveis contra o jogador.

"O Tonno Callipo Volley soube que o atleta Douglas Correia de Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger seus interesses", diz o comunicado.