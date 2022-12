O Necaxa, do México, jogará com uma camisa em homenagem ao Seu Madruga. Clube mexicano homenageará o célebre personagem eternizado pelo ator Ramón Valdés, que era torcedor do Necaxa. ????



Apenas mil camisas do Necaxa alusivas ao personagem serão vendidas. pic.twitter.com/5pKkgF1eYS