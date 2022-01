Clubes apoiam Série C de pontos corridos, mas fazem exigência

A Série C do Campeonato Brasileiro pode ser disputada em pontos corridos em 2022. Os 20 clubes participantes se reuniram nesta quinta-feira (6) e aceitaram a mudança no regulamento da competição, com um formato similar ao que já acontece na primeira e segunda divisões. Vale lembrar que o Vitória disputará a Terceirona neste ano.

As informações são do ge. No encontro, as agremiações aceitaram que o torneio seja em 38 rodadas, com os 20 times se enfrentando no sistema de todos contra todos, em jogos de ida e volta. Mas, para isso, há uma exigência: que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ofereça um aporte financeiro a cada clube, de pelo menos 50% do que acontece na Série B.

Em 2021, cada agremiação que integrou a segunda divisão recebeu cerca de R$ 8 milhões de cotas de transmissão. Ou seja, para que aceitem o formato de pontos corridos, os clubes da Série C querem cota fixa de mais ou menos R$ 4 milhões, cada.

A reunião ocorreu de forma remota e teve, além de representantes dos 20 clubes, a presença a Associação de Clubes. Por outro lado, a CBF não participou. Agora, a proposta será encaminhada para a entidade, que precisa acatar a mudança para que comece a valer.

Há um problema, porém. A CBF reservou para a Série C de 2022 apenas 26 datas - e, para fazer o campeonato como nas duas primeiras divisões, seriam necessárias 38 datas. Como a Copa do Mundo do Catar será disputada a partir do fim de novembro, as competições teriam que terminar na primeira quinzena do mesmo mês.

Outra proposta também foi votada, mas teve uma clara divisão. A ideia é que a competição seja disputada em pontos corridos, mas com turno único - ou seja, 19 rodadas. Os oito melhores avançariam para a segunda fase, que seria composta por dois quadrangulares. Os dois melhores posicionados de cada grupo subiriam à Série B e os líderes das chaves fariam a final.

O formato, porém, foi rejeitado pelos nove clubes do Nordeste, incluindo o Vitória. Essas agremiações defendem que o regulamento da Série C deva seguir a fórmula da temporada passada - dois grupos regionalizados na primeira fase e dois quadrangulares do acesso.

A questão é que os outros 11 clubes participantes da Série C, das regiões Sul, Sudeste e Norte, além da Aparecidense (único time do Centro-Oeste) aprovaram essa outra opção, e devem apresentá-la na reunião futura com a CBF.