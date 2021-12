Clubes baianos conhecem adversários na Copa São Paulo; veja grupos

Os clubes baianos conheceram os seus adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do país que vai ser disputado em São Paulo, durante o mês de janeiro. A competição voltará a ser realizada em 2022 depois da edição de 2021 ter sido cancelada por conta da pandemia da covid-19.

A Bahia vai ter cinco representantes no torneio: Bahia, Vitória, Jacuipense Camaçariense e Canaã. O tricolor ficou no grupo 1, que tem sede na cidade de Votuporanga. Os adversários serão Votuporanguense-SP, Monte Azul-SP e Atlético Matogrossense.

O Jacuipense caiu no grupo seis, que vai ter como base a cidade de Matão. Os adversários do Jacupa serão a Matonense, o Fluminense e o Fast Clube.

Já o Vitória está no grupo 13, sediado em Guaratinguetá. Além do Leão, fazem parte da chave: Manthiqueira-SP, XV de Piracicaba-SP e São José-RS.

A Camaçariense ficou no grupo 23, em Osasco, com Osasco Audax, Joinville e Santo André. Dos cinco clubes, o Canaã foi o único que ficou sediado na capital paulista. No grupo 31, o clube vai enfrentar o Juventus-SP, o CRB e a Portuguesa Santista.

Confira os grupos dos representantes baianos:

Grupo 1 - Sede: Votuporanga

- Votuporanguense-SP

- Bahia

- Monte Azul-SP

- Atlético Matogrossense



Grupo 6 - Sede: Matão

- Matonense-SP

- Fluminense

- Fast Clube-AM

- Jacuipense-BA



Grupo 13 - Sede: Guaratinguetá

- Manthiqueira-SP

- Vitória-BA

- XV de Piracicaba-SP

- São José-RS



Grupo 23 - Sede: Osasco

- Osasco Audax-SP

- Joinville

- Santo André

- Camaçariense-BA

Grupo 31 - Sede: São Paulo (Javari)

- Juventus-SP

- CRB-AL

- Portuguesa Santista-SP

- Canaã-BA