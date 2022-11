Clubes baianos conhecem rivais da Copa São Paulo; veja grupos

Os clubes baianos já sabem quem serão seus adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do Brasil. A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (3), os grupos e as sedes da 53ª edição da competição, que será disputada entre 2 e 25 de janeiro.

Serão cinco representantes do estado no torneio: Bahia, Vitória, Juazeirense, Vitória da Conquista e Canaã. Ao todo, há 128 equipes na disputa, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.

A Juazeirense caiu no grupo 3, o mesmo do Palmeiras. A chave ainda tem Rio Preto e Santana-AP, e terá seus jogos disputados em São José do Rio Preto.

O Vitória da Conquista está no grupo 15, que vai ter como base a cidade de Suzano, e os adversários serão União Suzano, Figueirense e Novorizontino.

Já o Vitória aparece no grupo 23, que será sediado em Santana de Parnaíba. O Leão irá enfrentar Ska Brasil-SP, Paraná e Aster Brasil-ES.

O Bahia, por sua vez, ficou no grupo 25, com partidas em São Bernardo do Campo. Os rivais serão EC São Bernardo, CSA e Operário-PR.

Dos cinco clubes, o Canaã foi o único que ficou sediado na capital paulista. No grupo 30, o clube irá encarar Ibrachina-SP, Santa Cruz e Botafogo-PB.

Confira os grupos dos representantes baianos:

Grupo 3 (Rio Preto)

Rio Preto

Palmeiras

Santana-AP

Juazeirense

Grupo 15 (Suzano)

União Suzano

Figueirense

Vitória da Conquista

Novorizontino

Grupo 23 (Santana de Parnaíba)

Ska Brasil-SP

Vitória

Paraná

Aster Brasil-ES

Grupo 25 (São Bernardo)

EC São Bernardo

Bahia

CSA

Operário-PR

Grupo 30 (São Paulo)