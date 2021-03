Clubes belgas aprovam por unanimidade fusão com campeonato holandês

Um projeto de liga de futebol conjunta entre Bélgica e Holanda pode sair do papel em breve. A Pro League, primeira divisão belga, aprovou por unanimidade a fusão com a Eredivisie, elite holandesa, em votação feita por 25 clubes na última terça-feira (16). As informações são do UOL.

A nova liga, chamada BeNeLeague, teria início apenas no ano de 2025, quando os contratos de televisão vigentes tanto para o campeonato holandês quanto para o belga terminariam. As novas cotas da liga conjunta geraria até 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

"Essa ambição se baseia tanto no respeito às aspirações esportivas das grandes equipes quanto na necessidade de estabilidade econômica de outros clubes profissionais. Os 25 clubes querem, de forma unânime, dar todas as chances à eventual conquista da BeNeLeague. A gestão da Pro League passará a ter um papel ativo neste projeto", disse a entidade belga em publicação.

A liga holandesa tem times como o Ajax, PSV e Feyenoord, todos já campeões europeus. O primeiro conquistou quatro "orelhudas", enquanto os outros dois venceram um torneio cada um. Já a Bélgica tem times como o Anderlecht, treinado pelo ex-zagueiro Kompany, Club Brugge e Standard de Liège, onde atuou Victor Ramos, zagueiro ex-Vitória.