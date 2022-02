Clubes da Série A derrubam regra que limitava trocas de técnicos

A regra que limitava o número de trocas de treinadores durante a Série A do Campeonato Brasileiro deve cair. Nesta quarta-feira (2), os clubes decidiram por unanimidade derrubar a restrição. A medida foi foi aprovada no Conselho Técnico dos times, organizado por vídeo.

A informação foi publicada inicialmente pelo UOL. No encontro, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, defendeu que a regra não tinha efeito prático e não vinha sendo cumprida. Boa parte das trocas de treinadores estava sendo feita em "comum acordo", para que os clubes não caíssem na limitação.

A partir disso, todos os clubes apoiaram e se posicionaram da mesma forma. E, assim, foi aprovada a mudança de regulamento para 2022 com a retirada da restrição.

A norma foi criada no ano passado e limitava cada clube a demitir o técnico uma vez. Se demitisse uma segunda vez, a equipe só poderia efetivar no cargo um outro profissional que já fosse funcionário do clube com no mínimo seis meses de casa, como um treinador das categorias de base ou um auxiliar.

Já os técnicos só poderiam pedir demissão uma vez e, se pedissem a segunda, ficavam impedidos de treinar na mesma competição.

A decisão em "comum acordo", porém, não entrava na regra. Agora, a tendência é de que a norma também caia na Série B.