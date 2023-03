Clubes da Série B acertam venda de direitos de transmissão da competição

O Vitória e os outros 19 clubes integrantes da Série B do Brasileiro concordaram em vender os direitos de transmissão do torneio nos próximos quatro anos. A proposta foi apresentada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e foi aprovada por unanimidade.

Os direitos de transmissão da Série B serão da Brax Sports Assets, empresa que já faz a comercialização da publicidade estática do campeonato. Cada agremiação receberá R$ 10 milhões nesta temporada. A CBF abriu mão de receber a sua porcentagem no contrato e ainda fará um aporte financeiro.

"Conseguimos viabilizar um acordo satisfatório, aprovado por unanimidade por todos. A nossa missão é ajudar os clubes a disputarem as competições cada vez mais fortes, com visibilidade para o torcedor e sendo também atrativa aos investidores. O objetivo foi alcançado", afirmou Ednaldo Rodrigues ao site oficial da entidade.

A Série B do Brasileiro começa no dia 14 de abril. O Vitória estreia um dia depois, contra a Ponte Preta.