Clubes das Séries A e B dão mais 10 dias de férias aos elencos

Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, em reunião com a CBF, decidiram estender o período de férias dos jogadores em mais dez dias. Com isso, a volta dos atletas às atividades, inicialmente previstas para 21 de abril, ocorrerá apenas no dia 1º de maio em ao menos 37 dos 40 clubes das duas primeiras divisões nacionais.



A decisão de ampliar as férias dadas aos jogadores no começo deste mês se dá em um cenário de total indefinição sobre a retomada das competições no futebol nacional em função da pandemia do coronavírus. A ideia da Comissão Nacional de Clubes é que todos os torneios previstos no calendário sejam disputados. Por isso, a ampliação das férias permite a ampliação da data de conclusão da temporada.



"A Comissão Nacional de Clubes ("CNC"), órgão estatutário da CBF com independência deliberativa dos clubes, informa que em reunião realizada no dia de hoje, 14 de abril de 2020, os Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, por expressiva maioria optaram por estender as férias de seus atletas até o dia 30 de abril de 2020, com o objetivo de preservar o calendário do futebol brasileiro e todas as suas competições (Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro)", afirma a comissão em nota oficial.



Há, porém, três exceções, todas do Rio. Flamengo, Botafogo e Vasco vão aguardar uma reunião com a Ferj para avaliação sobre a possibilidade de retomada do Campeonato Carioca para definir se concederão mais dez dias de férias aos seus elencos ou se retomarão as atividades em 21 de abril.



"A CNC esclarece ainda, que 3 (três) clubes do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco e Botafogo) ainda não fizeram esta opção sobre a extensão de férias, tendo em vista aguardarem o resultado de estudos objetivando um possível retorno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no mês de maio, desde que isso não prejudique o calendário do futebol nacional", acrescenta a Comissão Nacional de Clubes.