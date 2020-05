Clubes do Nordeste arrecadam R$ 100 mil em campanha contra a fome

A união do futebol nordestino para ajudar as famílias vítimas da fome por conta dos impactos causados pelo novo coronavírus tem surtido efeito. A campannha lançada pela Liga do Nordeste em parceria com a Ação Cidadania já conseguiu arrecadar R$ 100 mil em doações, o que significa 100 mil pratos de comida que vão ser distribuídos para quem precisa.

O valor ultrapassa a primeira meta da campanha, que era de R$ 75 mil. O objetivo total da ação é chegar a R$ 1 milhão. Todo o recurso arrecadado vai ser usado para para suprir as necessidades dos moradores nordestinos.

A campanha "Futebol do Nordeste contra a fome' foi lançada em abril e conta com o engajamento dos times do Nordeste, em conjunto com o trabalho que já é realizado em pela Ação Cidadania em todo o Brasil.

“Temos certeza de que a união do Futebol do Nordeste, que sempre fez a diferença inclusive na criação e realização de um campeonato único no Brasil, vai ser fundamental também nesse momento delicado que o mundo todo está vivendo”, acredita Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste.

A campanha para doações vem sendo postada nas redes sociais da Copa do Nordeste, dos clubes e de todos os parceiros que quiserem contribuir com divulgação e doações.

Para doar, basta clicar neste link ou acessar o site www.benfeitoria.com/nordestecontrafome, escolher o valor e a forma de pagamento.